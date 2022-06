Das Gericht beschäftigte sich nur mit dem Zeitraum bis Mai 2020. Frankreich war anfangs besonders stark von der Coronapandemie betroffen. Mitte März 2020 verhängte die Regierung einen strikten Lockdown.

Gesundheitsministerin ruft zum Maskentragen auf

Auch Frankreich erlebt aktuell eine Sommerwelle. Frankreich meldete in den letzten 24 Stunden 17.601 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, der höchste Wert an einem Montag seit dem 18. April. Die Zahl der Neuinfektionen ist in dem Land seit Ende Mai stetig gestiegen.

Gesundheitsministerin Brigitte Bourguignon hat die Einwohner Frankreichs dazu aufgerufen, in öffentlichen Verkehrsmitteln und geschlossenen Räumen wieder Maske zu tragen.