Frankreichs Gewerkschaften kündigen Generalstreik an

Die Gewerkschaften halten das Projekt für ungerecht und brutal – und kündigten eine härtere Gangart an. Am 7. März solle ein Generalstreik Frankreich komplett lahmlegen, auch tags darauf am Internationalen Frauentag soll gestreikt werden. Für die Pariser Verkehrsbetriebe wurden ebenfalls umfangreiche Streiks angekündigt.