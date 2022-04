Emmanuel Macron hat die zweite Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich klar für sich entschieden. Mit 58,5 Prozent der Stimmen lag der Amtsinhaber zwar deutlicher vor seiner extrem rechten Kontrahentin Marine Le Pen (41,5 Prozent), als in manchen Prognosen vorausgesagt. Im Vergleich zum vorherigen Duell der beiden im Jahr 2017 ist Macrons Vorsprung jedoch deutlich geschrumpft.

»Le Monde« in Frankreich sieht etwa einen »Siegesabend ohne Triumph« für Macron. Das Resultat sei geprägt von einem historisch guten Abschneiden der extremen Rechten. Der niederländische »Telegraaf« warnt, das Ergebnis für Macron bedeute nicht, »dass gut die Hälfte der Franzosen ihn auch wirklich unterstützt. Ein großer Teil von ihnen wollte vor allem dafür sorgen, dass Marine Le Pen nicht in den Élysée-Palast einzieht.«

Präsidentschaftswahl in Frankreich: Au travail. An die Arbeit

Präsidentschaftswahl in Frankreich: Au travail. An die Arbeit

Präsidentschaftswahl in Frankreich: Au travail. An die Arbeit Ein Kommentar von Britta Sandberg, Paris

Präsidentschaftswahl in Frankreich: Au travail. An die Arbeit Ein Kommentar von Britta Sandberg, Paris

»Macron setzt sich in einem zersplitterten Frankreich gegen Le Pen durch«, schreibt auch die spanische Tageszeitung »El País «. »Macrons Erfolg ist beachtlich, wenn man bedenkt, dass seine bisherige Amtszeit geprägt war, von den Protesten der Gelbwesten, der Coronapandemie und dem Krieg in der Ukraine«, so das Blatt. Nach seiner zweiten Amtszeit werde Macron ein Jahrzehnt lang regiert haben – »Zeit genug, um das Land sowie die Europäische Union zu prägen«.

»Gesund für Frankreich, aber noch mehr für die Europäische Union«

Die italienische »La Repubblica« wertet Macrons Sieg als »gesund für Frankreich, aber noch mehr für die Europäische Union.« »Stellen wir uns mit einem Schaudern vor der nun abgewendeten Gefahr vor, wie es um Europa in dieser dramatischen Kriegslage gestanden hätte, wenn der Élysée von einer putinfreundlichen Person besetzt gewesen wäre, die sogar Schuldnerin beim Kreml für alte Finanzierungen ist und sich eine Rückkehr zum Europa der Nationen erhofft«, schreibt das Blatt mit Blick auf die guten Kontakte Marine Le Pens nach Moskau.