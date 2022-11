Bardella betreibt seit Jahren Kampfsport, ein Paar Boxhandschuhe schmücken sein Büro. Er wuchs in einer Sozialsiedlung in einer Pariser Vorstadt auf, seine Familie hat italienische Wurzeln. Als er zehn Jahre alt war, beobachtete er die Krawalle in den Vorstädten. Später machte er ein Praktikum auf einer Polizeiwache. Das Leben in einer Vorstadt sei »eine gute Schule«, sagte er einmal.

Mit 16 trat er in die Partei ein, die damals noch Front National hieß. Er war beeindruckt von Marine Le Pen, die wenige Monate zuvor die Parteiführung von ihrem Vater Jean-Marie Le Pen übernommen hatte. »Sie spricht aus, was andere nicht zu sagen wagen. Ihr Charakter, ihre Energie, ihr Mut gefallen mir«, sagte er über sie.