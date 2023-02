Der Fall hatte neue Schockwellen in der katholischen Kirche in Frankreich ausgelöst. Nach Schätzungen einer Untersuchungskommission wurden in Frankreich seit 1950 etwa 330.000 Minderjährige von Priestern, Ordensleuten oder Mitarbeitern katholischer Einrichtungen sexuell missbraucht.

Die Vereinigung Be Brave, die sich für Opfer von Kindesmissbrauch einsetzt, kritisierte die Einstellung der Ermittlungen gegen Ricard scharf und sprach von einer »Scheinjustiz«. Seit der Veröffentlichung des Untersuchungsberichts über sexuellen Missbrauch durch Geistliche habe sich »nichts geändert«. Be Brave forderte »umfassende gerichtliche und parlamentarische Untersuchungen« zu den von Kirchenvertretern begangenen Taten und eine Abschaffung der Verjährungsfrist für Kindesmissbrauch.