Die Anti-Baby-Pille ist für junge Leute in Frankreich schon seit knapp einem Jahr kostenlos, jetzt will der Staat seine Unterstützung bei der Verhütung ausweiten. Kondome sind in Frankreich für Menschen zwischen 18 und 25 Jahren ab dem kommenden Jahr gratis in der Apotheke erhältlich. »Das wird bereits am 1. Januar beginnen. Das ist eine kleine Verhütungsrevolution«, kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei einer Veranstaltung zur Jugendgesundheit an, wie die Zeitung »Libération« berichtete.