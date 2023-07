Die französische Regierung hat Äußerungen eines Uno-Ausschusses zu Rassismus in den Reihen der französischen Polizei als »übertrieben« und »unbegründet« bezeichnet. Jegliches »racial profiling« durch die Polizei sei »in Frankreich verboten«, erklärte das Außenministerium in Paris am Samstag. Der Kampf gegen übermäßige und auf Rassismus basierende Polizeikontrollen sei längst »verstärkt« worden. »Jedes gemeldete diskriminierende Verhalten wird weiterverfolgt« und bestraft, wenn es nachgewiesen werde, hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums weiter.