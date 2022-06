Die sozialistische Abgeordnete Valérie Rabault, bislang Fraktionschefin der PS, lehnte Mélenchons Vorschlag jedoch via Twitter ab: »Die Linke ist pluralistisch, sie ist in ihrer Vielfalt in der Nationalversammlung vertreten.« Diese Vielfalt abschaffen zu wollen, sei »ein Fehler, den ich ablehne«. Die Grünen und die Kommunisten sprachen sich gegenüber der Nachrichtenagentur AFP dagegen aus.

Nupes kommt nach Berechnungen der Nachrichtenagentur AFP auf 137 Sitze. Wenn die Abgeordneten von Linken, Grünen, Sozialisten und Kommunisten wie geplant vier verschiedene Fraktionen bilden, stellen die Rechtspopulisten die größte Oppositionsfraktion. Le Pens RN konnte bei der Wahl stark zulegen und schickt mit 89 Abgeordneten vierzehnmal so viele in die Nationalversammlung wie bisher.