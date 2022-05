Ziel des Bündnisses sei es, die Mehrheit der Wahlkreise zu gewinnen, »um Emmanuel Macron daran zu hindern, seine ungerechte und brutale Politik fortzusetzen, sowie um die extreme Rechte zu besiegen«, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von Sozialistischer Partei und Mélenchons La France Insoumise (LFI).

»Neue ökologische und soziale Volksunion«

Das Bündnis soll Mélenchon über eine Mehrheit in der Nationalversammlung ins Amt des Premierministers verhelfen. Mélenchon hatte in der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl überraschend stark abgeschnitten und den Einzug in die Stichwahl nur knapp verpasst.

Sollte der Plan für eine gemeinsame Liste mit dem Namen »Neue ökologische und soziale Volksunion« aufgehen, würde der Gestaltungsraum von Präsident Macron massiv eingeschränkt: Das französische Unterhaus wird nach dem Mehrheitswahlrecht gewählt. Kleinere Parteien haben daher in der Regel allein nur geringe Chancen, Stimmkreise zu gewinnen. Ein Zusammenschluss des zersplitterten linken Lagers könnte Macron gefährlich werden. Der Staatschef braucht im Parlament eine Mehrheit, um seine Vorhaben umzusetzen.