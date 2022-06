Französische Rechtspopulistin Le Pen gibt Parteivorsitz ab und wird Fraktionschefin

Marine Le Pen will sich nach dem Überraschungserfolg ihrer Partei bei der Parlamentswahl in Frankreich künftig ganz auf ihre Rolle als Fraktionschefin konzentrieren. Sie werde daher nicht wieder den Vorsitz der Partei Rassemblement National übernehmen, den sie während ihres Präsidentschaftswahlkampfs vorerst an Jordan Bardella abgegeben hatte, kündigte die Rechtspopulistin in ihrem Wahlkreis in Hénin-Beaumont an.