Wütende Proteste in vielen Städten

Auch in anderen französischen Städten kam es zu erneuten Ausschreitungen bei Demonstrationen. In Marseille verwüsteten Demonstranten dabei mehrere Geschäfte und setzten Müllbehälter in Brand. Dabei riefen sie laut dem Bericht eines AFP-Korrespondenten »Nieder mit dem Staat«. Zusammenstöße zwischen Demonstrierenden und Sicherheitskräften gab es nach Angaben von AFP-Reportern auch in Nantes, Rennes, Lille, Grenoble und Lyon.