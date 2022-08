In Frankreich gerät in der Debatte über eine klimafreundlichere Verkehrspolitik die wohl elitärste Fortbewegungsart in den Vordergrund: Im Gespräch mit der Zeitung »Le Parisien « hat der Minister Clément Beaune striktere Regulierungen für Privatjets ins Spiel gebracht. Er würde demnach höhere Steuern und andere Anreize in Betracht ziehen, um der Privatfliegerei die Attraktivität zu nehmen, sagte Beaune. Er verantwortet als sogenannter beigeordneter Minister innerhalb des Umweltministeriums den Verkehrsbereich.