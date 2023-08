Bereits 1994 trat ein Gesetz in Kraft, dass in Schulen nur noch diskrete, nicht aber auffällige religiöse Symbole erlaubte. Zehn Jahre später wurden Kopftücher in Schulen vollständig verboten, auch Kippas und große Kreuze wurden aus den Klassenzimmern verbannt. 2010 folgte das Verbot der Vollverschleierung in der Öffentlichkeit.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version hieß es, Kippa und Kreuz wären in französischen Schulen nicht verboten worden. Tatsächlich wurden 2004 alle auffälligen religiösen Symbole an öffentlichen Schulen verboten, darunter auch Kippas und große Kreuze. Wir haben die Stelle entsprechend korrigiert.