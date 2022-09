Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat Frankreich dafür verurteilt, die Anträge französischer Anhängerinnen der Terrororganisation »Islamischer Staat« (IS) und ihrer Kinder auf Rückkehr aus Syrien nicht angemessen geprüft zu haben. Zwar ergebe sich aus der Europäischen Menschenrechtskonvention keine generelle Pflicht für Länder, IS-Ausreiser wieder zurückzuholen. Die Behörden und Gerichte müssen die Anträge aber genauer prüfen und ausreichend Rechtsschutz gewähren, teilten die Richter am Mittwoch in Straßburg mit.