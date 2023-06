Frankreich kommt nach dem Tod von Nahel M. nicht zur Ruhe. Am Donnerstagabend kam es zu heftigen Ausschreitungen in mehreren größeren Städten. Landesweit waren rund 40.000 Polizisten und Gendarmen mobilisiert worden, um die Ausschreitungen einzudämmen.

Nach einem Trauermarsch in Nanterre zündeten Demonstranten Autos an, errichteten Straßenbarrikaden und bewarfen die Polizei mit Molotow-Cocktails. Davor war eine Mahnwache von Mounia, der Mutter des getöteten 17-Jährigen, angeführt worden. Der sogenannte »weiße Marsch« endete auf dem Nelson-Mandela-Platz an der Stelle, an der Nahel M. starb. Nach Angaben der Polizei nahmen rund 6200 Menschen teil.

Nach Tagen massiver Protesten und heftiger Ausschreitungen hatte der französische Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag sein Kabinett zu einer Krisensitzung zusammengerufen. Den Vorfall bezeichnete er zuvor als »unverzeihlich«, doch die Unruhen seien keinesfalls »nicht zu rechtfertigen«.

Emmanuel Macron, Französischer Präsident

»Die Aufregung, die mit dem Tod eines jungen Mannes einhergeht, verlangt eindeutig nach Besonnenheit und Ruhe. Dazu hat die Regierung ständig aufgerufen. (…) Dennoch gab es auch andere Reaktionen und in den letzten Stunden kam es zu gewalttätigen Angriffen auf Polizeistationen, aber auch auf Schulen und Rathäuser, im Grunde gegen Institutionen und die Republik.«

Nahel M. war am Dienstag bei einer Verkehrskontrolle durch einen Polizisten angeschossen worden, daraufhin erlag er seinen Verletzungen. Nun hat die Staatsanwaltschaft den verantwortlichen Polizisten festgenommen – und ermittelt wegen »vorsätzlicher Tötung«.

Pascal Prache, Staatsanwalt von Nanterre

»Aufgrund der Ermittlungen und der gesammelten Fakten kommt das Gericht zum Schluss, dass die rechtlichen Voraussetzungen für den Einsatz einer Waffe nicht erfüllt sind.«

In Frankreich wird immer wieder übermäßige Polizeigewalt und systemischer Rassismus angeprangert. Vor allem viele Jugendliche aus den Vorstädten fühlen sich von den Institutionen missachtet und vernachlässigt. Der Vorfall dürfte die Wut auf Polizei und Behörden noch verstärken.