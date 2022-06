Der französische Sozialminister Damien Abad ist erneut wegen des Vorwurfs sexueller Gewalt in den Fokus der Justiz gerückt. Gegen Abad sei Klage wegen versuchter Vergewaltigung eingereicht worden, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur AFP am Montag mit. Die Klage werde »derzeit geprüft«. Laut der Nachrichten-Website Mediapart wirft eine Abgeordnete dem Minister vor, er habe auf einer Party in seiner Pariser Wohnung im Jahr 2010 versucht, sie zu vergewaltigen.