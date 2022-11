Laut der Nachrichtenagentur dpa erschien Boyard am Mittwoch in weißen Oberhemd im Parlament. Er forderte im Gegenzug, exorbitant teure Kleidung und Anzüge in der Assemblée nationale zu verbieten, um die Kluft zwischen der normalen Bevölkerung und Politikern nicht noch zu vergrößern. Zahlreiche weibliche Abgeordnete der linken Parteien erschienen zudem mit Krawatten mit Blümchenmustern und in satten Farben.

Immer wieder Diskussionen über den Dresscode

Debatten über den Kleidungsstil der Abgeordneten gab es in Frankreich schon in früheren Jahren. 1997 kam ein frisch gewählter kommunistischer Politiker im Blaumann ins Parlament. Es sei der einzige Vertreter aus der Arbeiterschicht, rechtfertigte er seine Kluft damals.