In den Städten Marseille, Lyon und Grenoble plünderten umherziehende Gruppen Geschäfte. In Marseille brach in einem Supermarkt ein größeres Feuer aus – der Brand stehe »mit den Ausschreitungen in Verbindung«, hieß es aus Polizeikreisen. Im Zentrum von Marseille schleuderten junge und oft maskierte Demonstranten Objekte auf Polizeitransporter. Die Polizei reagierte mit dem Einsatz von Tränengas.

Auch in Paris gingen die Unruhen weiter. Bei einem Besuch in Mantes-la-Jolie westlich der Hauptstadt sprach Innenminister Gérald Darmanin am Samstag trotz der erneuten Ausschreitungen von einer »deutlich geringeren Intensität« der Gewalt verglichen mit den Vornächten.