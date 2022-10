Mehrere Gewerkschaften und linke Oppositionspolitiker hatten zu den Protesten gegen hohe Preise und die geplante Rentenreform aufgerufen. In zahlreichen Städten gingen Menschen auf die Straße.

Unter anderem bewegte sich am Nachmittag ein Protestzug in Paris, am Rande kam es zu Ausschreitungen. Schwarz gekleidete Demonstrierende schlugen Schaufenster ein und zielten mit Wurfgeschossen auf die Sicherheitskräfte. Laut Innenministerium wurden elf Beteiligte festgenommen, neun Polizisten seien verletzt worden. In Marseille beteiligten sich nach Angaben der Polizei etwa 2200 Menschen an einer Demonstration, in Straßburg waren es 1100. Insgesamt waren im Land etwa 150 Protestveranstaltungen geplant.