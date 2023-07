Der Polizist hatte am 27. Juni im Pariser Vorort Nanterre den 17-jährigen Nahel M. angehalten, der ohne Führerschein am Steuer eines Mercedes unterwegs war. Auf einem Video ist zu sehen, wie er aus der Nähe auf ihn schoss, als sich das Auto in Bewegung setzte. Eine dritte Person, die sich in dem Auto befand und gesucht wurde, meldete sich am Montagvormittag bei der Polizei und wurde vernommen.