Was friedlich begann, ist zuletzt immer weiter eskaliert. Massive Gewalt und Auseinandersetzungen überschatten die Proteste mittlerweile. In Paris ist es so schlimm, dass die Polizei dazu aufforderte, Geschäfte entlang der Demonstrationsroute zu schließen.

Grund für die Demonstrationen ist die geplante schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre. Macrons Mitte-Regierung will mit der Reform die drohende Lücke in der Rentenkasse schließen. Weil die Regierung den Text jedoch ohne Abstimmung durch die Nationalversammlung drückte, verschärfte sich der Streit um das Vorhaben. Das Ganze ging so weit, dass es vor einer Woche zu zwei Misstrauensanträgen gegen die Regierung kam. Beide scheiterten.