Gedenken an den Zweiten Weltkrieg Restaurierter Wehrmachtspanzer soll bei französischer Befreiungsparade mitfahren

Bei der Schlacht in der Normandie im Juli 1944 gegen die vorrückenden Alliierten gab die Wehrmacht 15 ihrer Tiger-Panzer auf. Französische Kämpfer übernahmen das Kriegsgerät und bildeten damit ein komplettes Geschwader, das insbesondere bei der Befreiung von Saint-Nazaire zum Einsatz kam.

Nach Kriegsende wurden die Panzer mit den französischen Besatzungstruppen nach Deutschland verlegt und waren in Münsingen in Baden-Württemberg stationiert. Der im Museum erhalten gebliebene Tiger-Panzer erhielt den Namen der elsässischen Stadt Colmar. 1968 ging er in den Bestand des Panzermuseums über.