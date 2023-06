Wegen anhaltender Unruhen Frankreich schickt in der Nacht 45.000 Polizisten in den Einsatz

»Wie alle Franzosen sind wir betroffen und schockiert vom Tod des jungen Nahel«, schreibt Mbappé, der selbst in einer Banlieue nordöstlich von Paris aufgewachsen ist. Er könne die Wut, die sich seit diesem öffentlich entlädt, in ihrem Grund verstehen, nicht aber in ihrer Ausdrucksform, so Mbappé weiter. »Die Gewalt löst nichts, erst recht, weil sie sich am Ende unablässlich gegen diejenigen wendet, die sie anwenden, gegen ihre Familien und ihre Nachbarn«.

Der 24-Jährige schließt seinen Appell mit den Worten: »Die Zeit der Gewalt muss beendet werden um Raum zu schaffen für die Zeit des Schmerzes, des Dialogs und des Wiederaufbaus.«