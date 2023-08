Die Beziehungen zwischen Frankreich und Burkina Faso haben sich seit einem Putsch in dem westafrikanischen Land im September 2022 verschlechtert. Die neue Militärjunta in Ouagadougou hat sich außenpolitisch vom Westen und von der einstigen Kolonialmacht Frankreich abgewandt. Sie gilt als prorussisch. Die militärische Zusammenarbeit zwischen Burkina Faso und Frankreich zur Bekämpfung des islamistischen Terrors in der Sahelzone wurde deswegen aufgekündigt. Nun wird befürchtet, dass die Junta in Niger einen ähnlichen Kurs einschlagen könnte.