Mutmaßlich politisch motivierter Angriff Unbekannte verprügeln Verwandten von Brigitte Macron

Der Großneffe von Brigitte Macron ist bei einem mutmaßlich politisch motivierten Angriff am Rande einer Demonstration gegen die Rentenreform in Frankreich verprügelt worden. Die französische Première Dame zeigte sich am Dienstag empört über die »Feigheit, Dummheit und Gewalt« der Täter. »Ich habe diese Gewalt wiederholt angeprangert, die nur zum Schlimmsten führen kann«, sagte Brigitte Macron.