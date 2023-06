Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman wollen die Zusammenarbeit ihrer Länder ausbauen.

Frankreich sei bereit, Saudi-Arabien bei der Stärkung seiner Verteidigungskapazität zu begleiten. Das habe Macron habe bei einem Treffen am Freitag in Paris bekräftigt, teilt der Élyséepalast mit. Auch das saudische Außenministerium teilt mit, dass es in dem Gespräch um die strategischen Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Frankreich gegangen sei. Man habe auch darüber gesprochen, wie sich diese in Zukunft verbessern ließen.