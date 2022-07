Feuerwehreinsatz an der Atlantikküste »Drehender Wind, verschiedene Brandherde, viele Einsatzorte – das ermüdet«

Der Ort Landiras, südlich von Bordeaux: Mehr als 1500 Feuerwehrleute kämpfen gegen ein Feuer, das schon 10.000 Hektar Land zerstört hat. Die Einsatzkräfte kommen zum Teil an ihre Belastungsgrenze.

Marion, Guerive, Feuerwehr Einsatzleiterin: »Der Wind wechselt oft die Richtung, es gibt viele verschiedene Brandherde und viele Einsatzorte. Das ermüdet die Feuerwehrleute. In den kurzen Pausen, die uns gewährt werden, versuchen wir, uns auszuruhen. Aber sobald wir gebraucht werden, sind wir wieder im Einsatz.«

Das Feuer wurde möglicherweise absichtlich gelegt – am Montag nahm die Polizei einen Verdächtigen fest. An der südfranzösischen Atlantikküste wüten seit Tagen zwei große Brände - Aufnahmen vom Sonntag zeigen, wie das zweite Feuer bei La-Teste-de-Buch den Strand erreicht. Mehr als 30.000 Menschen wurden in der Region aus ihren Häusern und Urlaubsresidenzen evakuiert. In Spanien galt am Montag fast im ganzen Land die höchste Waldbrand-Gefahrenstufe – 22 Feuer waren aktiv: In der Nacht zum Dienstag breiteten sich die Feuer weiter aus - wie hier in der westspanischen Region Zamora. Zwei Menschen kamen in den Flammen ums Leben. Ein Mann musste am Montag um sein Leben rennen. Er war mit einem Bagger auf einem Feld im Einsatz gewesen.

Juan Lozano, Freund des Verletzten: »Er hat Verbrennungen erlitten, und sie haben ihn mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Wir werden sehen, was mit ihm passiert.«

Für Dienstag wurde eine Abschwächung der Hitzewelle in Spanien vorhergesagt. Am Mittwoch sollen die Temperaturen jedoch wieder ansteigen.