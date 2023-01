In europäischen Staaten herrscht derzeit Sorge, dass Industriebetriebe wegen der dortigen Subventionen in die USA abwandern könnten. Frankreich setzt sich dafür ein, eine ähnliche Subventionsstrategie für die EU auf den Weg zu bringen. Unklar ist, wie diese finanziert werden soll. Das soll auch auf dem deutsch-französischen Ministerrat in Paris besprochen werden. Die Bundesregierung lehnt schuldenfinanzierte Programme bislang ab.