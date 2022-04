Der ehemalige französische Premierminister Jean-Marc Ayrault warnt eindringlich vor einem Sieg der extrem rechten Kandidatin Marine Le Pen bei der Stichwahl um die Präsidentschaft an diesem Sonntag. »Ein Betriebsunfall ist möglich«, sagte der Sozialist dem »Tagesspiegel«.

Ayrault erinnerte daran, dass vor dem britischen EU-Referendum von 2016 alle Umfragen auf einen Verbleib Großbritanniens in der EU hingedeutet hätten, und trotzdem hätten die Menschen für den Brexit gestimmt. »Die extreme Rechte Frankreichs will die Institutionen der Fünften Republik genauso zerstören wie das universalistische Wertesystem, das seit der Französischen Revolution Bestand hat«, sagte er. Eine Wahl Le Pens zur Staatschefin würde zu Gewaltausbrüchen führen.

Umfragen sahen zuletzt Macron mit etwa 55 bis 56,5 Prozent vorn. Auch in der ersten Runde holte er mehr Stimmen als Le Pen. Als sicher gilt sein Sieg aber nicht. Unklar ist etwa, wie viele Menschen einen leeren Stimmzettel abgeben und wie viele der Wahl aus Enttäuschung oder Frustration ganz fernbleiben werden. Zudem gewann schon in der Vergangenheit mehrmals ein Kandidat die Stichwahl, der in der ersten Wahlrunde nur auf Platz zwei gelandet war.

»Weder die Enthaltung noch das Fernbleiben werden in irgendeiner Art nützlich sein, um unser Land vor dem Schlimmsten zu bewahren.« Wahlempfehlung aus »Le Monde«

Ähnlich wie Ayrault positionierten sich auch zahlreiche französische Medien, darunter die traditionellen Leitmedien des Landes. Ein Sieg Le Pens würde das Gegenteil von der benötigten nationalen Eintracht bedeuten, schrieb etwa die Tageszeitung »Le Parisien«. Ihre Wirtschaftspolitik sei nicht gegenfinanziert, ihre Außenpolitik mache Frankreich zum unzuverlässigen Partner. Die Zeitungen »Le Monde« und »Le Figaro« warnten davor, sich wegen des Vorsprungs Macrons in Umfragen in Sicherheit zu wiegen. »Ein massives Fernbleiben von der Wahl sollte diesen entscheidenden Moment in unserer Geschichte nicht ruinieren«, hieß es im »Figaro«.

»Le Monde« schrieb, jede Relativierung sei fehlplatziert. Es stehe zu viel auf dem Spiel. »Es gibt am Sonntag nur eine Art, dazu beizutragen, dass verhindert wird, dass die Kandidatin einer rechtsextremen Partei, Marine Le Pen, an die Macht kommt: ihren Gegner Emmanuel Macron wählen.« Dies gelte unabhängig davon, welche Fehler der aktuelle Staatschef begangen habe und welche Verantwortung er an der Stärke der Rechten habe. »Weder die Enthaltung noch das Fernbleiben werden in irgendeiner Art nützlich sein, um unser Land vor dem Schlimmsten zu bewahren.«

Auch die linke Tageszeitung »Libération« sprach sich entschieden gegen Enthaltungen aus, zu der ein beachtlicher Teil der linken Wählerschaft tendiert, und forderte explizit, den Liberalen Macron zu wählen. Der Wahl fernzubleiben oder einen leeren Stimmzettel abzugeben sei »weniger als nichts«, ein »leeres Banner«. Man würde die in die Flammen stürzen, die immer die ersten Opfer seien. »Was nützen gute Parolen für Migranten, das öffentliche Schulwesen oder die Biodiversität während des Jahres, wenn der Kampf am einzigen Tag, an dem eine massive Mobilisierung das Katastrophenszenario einer xenophoben und klimarevisionistischen Präsidentin verhindern kann, aufgegeben wird?«

Macron und Le Pen hatten sich vor zwei Wochen in der ersten Runde der Wahl gegen zehn Mitbewerber um das höchste Staatsamt durchgesetzt. Seitdem bemühten sie sich vor allem im Lager des drittplatzierten Linkspolitikers Jean-Luc Mélenchon, Menschen für sich zu gewinnen. Dafür setzte Macron noch einmal einen Akzent beim Thema Klimaschutz. Die Wahllokale in Frankreich sind seit acht Uhr geöffnet, etwa 48,7 Millionen Menschen sind zur Wahl aufgerufen.