Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahl für sich entschieden – doch die rechtspopulistische Konkurrentin Marine Le Pen liegt bei den Stimmen nur knapp hinter ihm. Beide müssen in zwei Wochen in die Stichwahl. Das gute Abschneiden Le Pens und anderer EU-feindlicher Kandidaten beschäftigt mehrere europäische Politiker.

Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn nannte es am Montag in Luxemburg »sehr besorgniserregend«, dass rechte und linke Populisten insgesamt mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten haben. Frankreich befinde sich in einer »Art politischem Bürgerkrieg«, sagte Asselborn. Einen Wahlsieg Le Pens müssten »die Franzosen verhindern«, betonte Asselborn am Rande eines Treffens mit seinen EU-Kollegen.