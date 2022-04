Es sah lange so aus, als hätte Amtsinhaber Emmanuel Macron gute Chancen, wiedergewählt zu werden. Doch in den vergangenen Tagen hat die Rechtspopulistin Marine Le Pen in Umfragen aufgeholt. Sie hätte sogar Chancen, Macron in einer Stichwahl zu schlagen. In einer Erhebung von Harris Interactive stimmten 48,5 Prozent der Befragten für die Chefin der Partei Rassemblement National, 51,5 Prozent für Macron und seine Partei La République en Marche.