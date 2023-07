Eine Erfahrung, die den Jugendlichen erneut verdeutlicht hat, dass sie in den Vorstädten am Ende der Nahrungs- und Versorgungskette stehen. Trotz staatlicher Programme, die für mehr Infrastruktur, öffentliche Transportmöglichkeiten und Ausbildungsplätze sorgten. Ein Aspekt, den nun die Konservativen und Rechtsradikalen in Frankreichs Politik und Gesellschaft nutzen, um Ressentiments gegenüber Einwanderern und ihren Nachkommen weiter zu schüren.

Warum haben diese Initiativen so wenig geholfen? Weshalb zünden die Randalierer gerade diese Einrichtungen an, die ihnen helfen sollen – Schulen, Busse, Büchereien? Und welche Auswirkungen hat die Gewalt auf Frankreichs Straßen auf die Politik? Darüber sprechen Britta Sandberg und Nadia Pantel in dieser Episode von Acht Milliarden.