Zunehmende Nähe zu Russland Frankreich zieht Soldaten binnen eines Monats aus Burkina Faso ab

»Russland ist in dieser Hinsicht eine vernünftige Wahl«

In Burkina Faso entwickelt sich die Lage womöglich ähnlich. Dort putschte sich im September 2022 der Militär Ibrahim Traoré an die Macht und setzte eine Regierung ein, die offenbar enge Verbindungen nach Moskau pflegt. »Russland ist in dieser Hinsicht eine vernünftige Wahl (...), wir denken, dass wir diese Partnerschaft ausbauen sollten«, sagte kürzlich etwa Burkina Fasos Ministerpräsident Apollinaire Kyélem de Tembela nach einem Treffen mit dem russischen Botschafter. Im Dezember war der burkinische Regierungschef in Moskau empfangen worden.