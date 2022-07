Empörung im Netz

»Eine unglaubliche Formulierung«, »eine Schande«, »was für eine Vulgarität«, empörten sich Menschen im Netz. Chirac habe die Formulierung im Privaten und nicht in der Öffentlichkeit gewählt, meinte einer. In der wöchentlichen Pressekonferenz der Regierung am Mittwoch verteidigte Regierungssprecher Olivier Véran die Wortwahl Macrons. Dem für seine spitzen Bemerkungen bekannten Chirac sei der Spruch damals nicht angekreidet worden, deshalb brauche man sich heute auch nicht aufzuregen.