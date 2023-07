Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sei über den bevorstehenden Rücktritt bereits informiert worden, berichtete die Zeitung. Die Kommission kommentierte den Bericht zunächst nicht.

Sozialdemokraten und Grüne treten bei den Wahlen gemeinsam an

Sozialdemokraten und Grüne wollen bei den Parlamentswahlen am 22. November gemeinsam antreten. Timmermans bestätigte dem Sender NOS seine Ambitionen . Demnach soll eine finale Entscheidung über Timmermans als Spitzenkandidat im August fallen. Dann will der Sozialdemokrat auch seinen Posten in der Kommission aufgeben.