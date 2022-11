Sandra Cossart, Chefin von Sherpa in Frankreich, sprach mit Blick auf den Prozess von einem starken Signal. »Es ist das erste Mal, dass ein Unternehmen auf dieser Grundlage für die Aktivitäten einer seiner Tochtergesellschaften im Ausland angeklagt wird.« Vinci ließ über einen Anwalt verlauten, man werde unverzüglich gegen die Entscheidung Berufung einlegen.

Ab dem 20. November findet in dem Golfstaat die Fußball-WM statt. Die WM in dem Emirat steht schon seit Jahren wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik. Beim Bau der Stadien sollen zahlreiche Menschen gestorben sein. Katar wies die Kritik immer wieder zurück. Außenminister Abdulrahman Al-Thani beteuerte zuletzt, Katars Regierung habe eine Reihe von Reformen in Gang gesetzt, auch beim Arbeitsrecht. »Das ist ein fortlaufender Prozess, der nie aufhört – und der auch nach der WM nicht aufhören wird«, sagte Al-Thani der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«.