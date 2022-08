Frauen in Afghanistan »Wenn die Taliban erfahren, was ich hier tue, werden sie mich töten«

Fatima, Lehrerin aus Kabul

»Wenn die Taliban mich finden, werden sie mich töten. Und meine Familie. Es ist ein Risiko für mich.«

Angst vor dem Tod durch die Taliban – für ein Interview mit uns. Das ist seit der Machtergreifung der Taliban vor einem Jahr die Realität für die 19-jährige Fatima aus Kabul, die eigentlich anders heißt.

Fatima, Lehrerin aus Kabul

»Unser ganzes Leben hat sich verändert, seit einem Jahr ist es nun so, dass ich nicht zur Universität kann, oder an die Orte, an denen ich andere Menschen unterrichte. Es ist so schlimm. Es ist auch gefährlich für uns, wenn wir dort hingehen. Sie bestrafen uns und sie schlagen Frauen und sagen: ›Warum willst du aus deinem Haus gehen und dich weiterbilden, das ist nicht notwendig für Frauen?‹«

Mitte August 2021 - die Taliban übernehmen die Macht in Afghanistan. Die Nato-Truppen sind zuvor nach 20 Jahren im Land überstürzt abgezogen. Millionen Menschen versuchen zu fliehen. Die meisten schaffen es nicht. Männer und Frauen mit Hoffnung auf Bildung, Freiheit und Gerechtigkeit.

Am Anfang geben sich die neuen Herrscher noch gemäßigt – versprechen sogar, dass Frauen normal weiterarbeiten dürfen.

Zabihullah Mujahid, Taliban-Sprecher

»Wir und Sie sehen, dass wir in der Medizin, im Bildungswesen, bei der Polizei und in anderen Bereichen der Gesellschaft Frauen brauchen, weil es eine Notwendigkeit der Gesellschaft ist.«

Ein Jahr später. Laut Amnesty International dürfen Frauen nur noch mit männlicher Begleitung auf längere Reisen, sind angewiesen, beim Verlassen des Hauses eine Burka oder ein Niqab tragen, viele Berufe sind für Frauen verboten, Zwangsehen nehmen zu. Es gibt Berichte über Misshandlungen und Folter an denen, die diese Regeln missachten.

Monesa Mubarez, Frauenrechtsaktivistin

»Gerechtigkeit, Gerechtigkeit! Wir sind müde vom Analphabetismus.«

Einige wenige Frauen trauen sich trotzdem auf die Straße, wie Monesa Mubarez. Die 31-Jährige trifft sich einmal die Woche mit etwa 10 anderen Frauen und bereitet mit ihnen Protestaktionen vor. Sie protestieren für Bildung, Essen, Freiheit – und werden von den Taliban verfolgt, bedrängt, ihre Namen stehen auf Schwarzlisten.

Monesa Mubarez, Frauenrechtsaktivistin

»Ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn einer von uns getötet wird, andere ihre Stimme erheben werden. Diese Schreie werden in den Straßen von Kabul so lange zu hören sein, bis es Gerechtigkeit gibt.«

»Essen, Arbeit, Freiheit.«

Doch geändert hat sich bislang noch nichts: In den meisten Regionen bleiben die Schulen seit der Machtübernahme für Mädchen ab der siebten Klasse geschlossen. Die Taliban verbieten Frauen wie Fatima weiter zu unterrichten.

Fatima, Lehrerin aus Kabul

»Früher hatte ich mehr Hoffnung. Ich wollte eine gute Übersetzerin werden, ich wollte mich mit anderen Menschen austauschen oder einen tollen Job haben, mit dem ich mein Land voranbringen wollte. Ich wollte Frauen anführen und erzählen über die Frauen in Afghanistan und wollte mein Land lieben. Aber seitdem die Taliban da sind, gibt es keine Hoffnung für die Zukunft. Es gibt mehr Angst, es wird schlimmer. Denn, wenn wir nicht zur Schule und Universität können oder an andere Orte, um unser Wissen zu vergrößern, wie sollen wir noch Träume haben?«

Hinzu kommt: Die Wirtschaft in Afghanistan liegt komplett am Boden – Nahrungsmittel sind knapp und extrem teuer geworden. Über 50 Prozent der Afghaninnen und Afghanen leiden akut unter Hunger, die Kinderstationen der Krankenhäuser sind voll, weil unterernährte Kinder behandelt werden müssen. Auch Fatima und ihre Familie, die eigentlich Teil der Mittelschicht sind, haben nach und nach fast alles verkauft, um über die Runden zu kommen.

Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»Denken Sie, die Situation wird in naher Zukunft besser?«

Fatima, Lehrerin aus Kabul

»Solange die Taliban da sind, ist das unmöglich. Es ist unmöglich, die Situation wird sich nicht verbessern. Sie wird schlimmer.«