Frauenrechte in Ägypten Sie zeigte ihn an, dann tötete er sie

Der Fall war Gesprächsthema im gesamten Nahen Osten, erinnerte er doch an zahllose andere Gewaltverbrechen gegen Frauen in Ägypten. Die Wut vieler Betroffener ist nicht neu: Schon vor zwei Jahren prangerte eine Kampagne sexuellen Missbrauch in der ägyptischen Elite an. Inspiriert wurde der Protest auch von der »Me Too«-Bewegung in anderen Ländern. Doch passiert ist seitdem wenig.