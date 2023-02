Die Taliban hatten ursprünglich angekündigt, sie würden die Afghaninnen und Afghanen mit weniger Restriktionen belegen als dies während ihrer ersten Herrschaft in den späten 1990er-Jahren der Fall war. Doch dann schränkten sie den Radius von Frauen und Mädchen rapide ein: Sie verbannten Mädchen ab der sechsten Klasse aus den Schulen, Frauen verboten sie das Studieren. Die meisten Berufe sind für Frauen nun nicht mehr erlaubt – was viele in bittere Armut stürzt. Auch einige NGOs und internationale Organisationen dürfen in Afghanistan keine Frauen mehr beschäftigen. Männliche Ärzte dürfen keine Frauen mehr behandeln, also ist ihre medizinische Versorgung kaum mehr gewährleistet. Frauen müssen sich verhüllen, dürfen in der Regel nur mit einem männlichen Vormund reisen – und in einigen Regionen nur noch an der Seite eines Mannes und nur an bestimmten Tagen überhaupt das Haus verlassen.