Zahlreiche Beautysalons hatten in der Hauptstadt Kabul und vielen anderen afghanischen Städten nach der US-Invasion und Absetzung der Taliban im Jahr 2001 geöffnet. Sie blieben auch nach dem Abzug der westlichen Truppen und Rückkehr der Islamisten im Jahr 2021 geöffnet. Schilder und Bilder an den Fassaden der Läden wurden jedoch unkenntlich gemacht. Die Salons boten so allerdings weiterhin einige Arbeitsplätze für Frauen.