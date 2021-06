Freundin von Roman Protassewitsch Ermittlungen gegen Sofja Sapega sollen in Belarus stattfinden

Seit der erzwungenen Landung in Minsk sitzt auch die russische Freundin des Bloggers Roman Protassewitsch in Belarus in Haft. Nach einer Absprache zwischen Lukaschenko und Putin dürfte sich daran vorerst nichts ändern.