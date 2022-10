Reaktionen auf Friedensnobelpreis »Ales Bjaljazki ist der Stolz der Belarussen«

Olexandra Matviychuk, Leiterin des ukrainischen Center for Civil Liberties, bedankte sich auf Facebook für den Preis: »Ich freue mich, dass das Center for Civil Liberties, das ich leite, heute gemeinsam mit unseren Freunden und Partnern von Memorial den Nobelpreis erhalten hat.« Zuvor seien die Stimmen von Menschenrechtsverteidigern in der Region nicht gehört worden. »Vielleicht hat man uns im UN-Menschenrechtsausschuss angehört, aber ganz sicher nicht in den Hallen, in denen Machthaber ihre Entscheidungen treffen.«

Die ukrainische Aktivistin Walerija Woschtschewska kritisierte hingegen die Entscheidung, den Preis zugleich an eine ukrainische Organisation und eine aus einem Land zu verleihen, mit dem sich die Ukraine im Krieg befindet. »Warum haben die westlichen Länder das Bedürfnis, uns Ukrainer immer wieder mit Belarussen und Russen in einen Topf zu werfen?«, fragte sie auf Twitter.