Friedrich Merz besucht Irpin: »Ich bin voller Trauer«

Umringt von Journalisten bewegt sich Friedrich Merz durch die Straßen von Irpin. Vorbei an Einschusslöchern und zerstörten Gebäuden.

Der CDU-Chef ist zu Besuch in der Ukraine. Merz will sich selbst ein Bild von der Lage machen – und ganz nebenbei den Druck auf Kanzler Scholz erhöhen. Denn dieser war bisher noch nicht vor Ort.

O-Ton Merz

»Ich bin voller Trauer über die zahlreichen Opfer, die es hier gegeben hat. Aber auch gleichzeitig voller Bewunderung über das, was die Armee, was die ukrainischen Soldatinnen und Soldaten hier geleistet haben. Denn an dieser Stelle hier ist der Vormarsch der russischen Armee auf Kiew gestoppt worden. Der Bürgermeister hat mir in eindrucksvollen Worten gerade geschildert, was hier passiert ist. Welche Opfer hier zu beklagen sind, aber auch welche großartige Leistung.«

Die Bilder von Irpin (einer zerstörten Brücke in Irpin) gingen um die Welt. In den ersten Wochen des Krieges war die Kleinstadt nordwestlich von Kiew massiven russischen Luftangriffen ausgesetzt.

Nach schweren Kämpfen konnte die ukrainische Armee den Ort zurückerobern. Rund 80 Prozent der Gebäude sind zerstört.

O-Ton Merz

«Ich kann nur sagen – jeden Respekt, große Anerkennung. Und ich denke, wir sind in Deutschland auch weiter verpflichtet, diesem Land zu helfen, und gerade einer solchen Stadt wie Irpin auch beim Wiederaufbau zu helfen. Nicht nur bei der militärischen Verteidigung, sondern auch bei dem, was jetzt hoffentlich folgt, nämlich die Wiederherstellung auch dieser Stadt.«

Friedrich Merz war über Nacht mit dem Zug in die Ukraine gereist. Überraschend traf er auch Präsident Selenskyj.