Frontex-Grundrechtsbeauftragter gegen Zusammenarbeit mit griechischer Küstenwache

Der SPIEGEL hatte 2020 erstmals über die Pushbacks berichtet – und ein Video veröffentlicht, das den Moment zeigte, in dem die Küstenwache ein Rettungsfloß voller Menschen auf dem Meer zurücklässt. In der Folge wurde klar, dass auch Frontex-Einheiten in die Rechtsbrüche verstrickt waren und sich komplizenhaft verhalten hatten. Der ehemalige Frontex-Chef Fabrice Leggeri musste deshalb im vergangenen Jahr zurücktreten.

Der Grundrechtsbeauftragte der EU-Grenzschutzagentur, Jonas Grimheden, plädiert wegen der Rechtsbrüche inzwischen dafür, die gemeinsame Operation in der Ägäis zu beenden. »Schärfste Maßnahmen« seien nötig, damit die Griechen sich wieder an geltendes Recht hielten, heißt es in einem internen Protokoll, das dem SPIEGEL vorliegt. Der gemeinsame Einsatz könne erst fortgesetzt werden, wenn es ein neues Vertrauensverhältnis gebe.