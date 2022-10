Klage gegen Frontex-Interimschefin

Die Geheimniskrämerei um den Report dient in erster Linie dazu, eine solche Diskussion nicht aufkommen zu lassen. Führende griechische Beamte geben bis heute an, den Bericht nicht gelesen zu haben. Der zuständige EU-Kommissar Margaritis Schinas will nicht sagen, ob er sich über die schweren Vorwürfe informiert hat. Und die Frontex-Interimsdirektorin Aija Kalnaja tut bis heute unwidersprochen so, als ob ihre Agentur sich an alle Regeln gehalten hätte. »Wir möchten noch einmal betonen, dass die Maßnahmen von Frontex in der Ägäis im Einklang mit dem geltenden Rechtsrahmen durchgeführt wurden«, ließ sie vergangene Woche mitteilen .