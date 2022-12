Seit Leggeris Rücktritt bemüht sich Frontex um einen Neuanfang. Doch bis heute ist unklar, wie die EU-Grenzschutzagentur mit illegalen Pushbacks an den EU-Außengrenzen umgeht. Frontex-Grenzschützer sind bis heute in der Ägäis aktiv und unterstützen die griechische Küstenwache. Zuletzt hatte Kalnaja als Interimschefin klargemacht, sich nicht aus dem Einsatz zurückziehen zu wollen – obwohl Artikel 46 der Frontex-Regularien das vorsieht, wenn es zu schwerwiegenden oder anhaltenden Menschenrechtsverletzungen kommt. Leijtens steht nun vor demselben Problem. In der Anhörung im Europaparlament schloss er nicht grundsätzlich aus, den Artikel 46 anzuwenden und seine Beamten zurückzuziehen.