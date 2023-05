Frontsoldaten in der Ukraine »Man spürt die Angst nicht mehr«

Artem auf dem Weg zur Arbeit. Der ukrainische Soldat lebt seit einem halben Jahr in den Schützengräben und Bunkern an der Frontlinie im östlichen Donbass. Zu seinem Alltag gehört mittlerweile : viel Warten. In der Zeit kontrolliert er Waffen, schaufelt Schlamm und scrollt durch sein Handy.

Artem: »Es ist immer gefährlich hier, aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran und die Sinne werden schärfer. Und ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber man spürt die Angst nicht mehr, die man am Anfang hatte.«

Artem, der seinen vollen Namen aus Sicherheitsgründen nicht nennen möchte, stammt aus einem Dorf in der Nähe von Tschernihiw, im Norden der Ukraine. Als die Stadt zu Beginn der russischen Invasion von russischen Truppen angegriffen wurde, meldete sich der 30-Jährige freiwillig zum Wehrdienst.

Artem: »Am Anfang hat mich der Patriotismus angetrieben, wegen der Liebe zu meinen Eltern und meinen Freunden. Mit der Zeit, wenn man versteht, dass sie alle in Sicherheit sind, wird es einfach ein Job. Als wir herkamen, in den ersten zwei oder drei Tagen, hat mir mein Bauchgefühl gesagt, dass es nun aus für uns ist. (Die Russen) haben uns jeden Tag heftig bombardiert und versucht, uns so unter Druck zu setzen, dass wir unsere Stellungen verlassen. Aber später, als wir unsere Gräben immer tiefer gegraben haben, sind wir zuversichtlicher geworden.«

Der Krieg ist an diesem Teil der Front ein Auf und Ab. Vor ungefähr einem Monat erlebten die Soldaten den letzten schweren Angriff der Russen. Seitdem ist es ruhig geworden auf dem Posten.

Artem: »Wir haben einen Platz zum Essen, zum Schlafen und wir haben ein Dach über unserem Kopf. Ich glaube nicht, dass man viel mehr braucht, wenn für das nötigste gesorgt ist. Du kannst schlafen, du kannst essen, und du befindest dich in einer Illusion von Sicherheit. Alles andere ist unwichtig.«

Zuhause war Artem schon länger nicht mehr. Zu seiner Freundin hat er nur über das Handy Kontakt. Ein wenig Gesellschaft leistet der Einheit eine Katze mit ihren Jungen. Dass die Tiere mit den Soldaten leben, hat aber auch einen praktischen Grund: Sie halten die Mäuse aus dem Lager fern.

Die Soldaten hoffen, dass das Leben in den Schützengräben bald ein Ende hat. Die lange angekündigte ukrainische Gegenoffensive könnte genau dafür sorgen.

Oleksandr: »Wir gehen davon aus, dass wir durch die Gegenoffensive einen Teil der Stellungen zurückerobern und neue einnehmen werden und dass unsere Angriffseinheiten weiter vorrücken, die russischen Truppen einkesseln und vielleicht Gefangene machen werden. Wir werden die Verteidigung aufrechterhalten und gleichzeitig weiter angreifen, bis wir sie an ihre Grenzen zurückdrängen.«