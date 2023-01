Die National Archives and Records Administration (NARA) hat dem CNN-Bericht zufolge einen Brief an die Vertreter ehemaliger Präsidenten und Vizepräsidenten der letzten sechs Präsidentschaftsregierungen geschickt, die unter den Presidential Records Act (PRA) fallen. In dem von CNN zitierten Schreiben werden die ehemaligen Staatsoberhäupter aufgefordert, ihre Akten zu überprüfen, um sicherzustellen, dass vermeintlich persönliches Material nicht »versehentlich« Präsidentenunterlagen enthält, die laut Gesetz an das Nationalarchiv übergeben werden müssen.