Furcht vor spionierenden Studierenden

Die Angst vor Spionage geht nicht nur in Regierungskreisen oder in der Wirtschaft um, sondern auch an Universitäten. So verfügte der damalige US-Präsident Donald Trump 2020, dass rund tausend Visa für chinesische Studentinnen und Studenten sowie für chinesisches Forschungspersonal in den USA widerrufen wurden.

Der damalige Leiter des US-Ministeriums für Innere Sicherheit, Chad Wolf, sagte dazu, die USA blockierten Visa für bestimmte chinesische Studenten und Forscher mit Verbindungen zu Chinas Militär. Sie sollten daran gehindert werden, »sensible Forschungsergebnisse zu stehlen oder sich anderweitig anzueignen«.

Auch in Deutschland gab es schon Fälle chinesischer Spionage. Wegen Agententätigkeit für einen chinesischen Nachrichtendienst verurteilte das Oberlandesgericht München im April 2022 ein deutsches Ehepaar. Mehr zu dem Fall lesen Sie hier.