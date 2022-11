Auch die Menschenrechtslage in China sprach Biden dem Weißen Haus zufolge an. Er habe sich bersorgt zu Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang, Tibet und in Hongkong geäußert, hieß es. Biden habe zudem Fälle von US-Bürgern angesprochen, die »fälschlicherweise« in China inhaftiert seien oder die Volksrepublik nicht verlassen dürften.

In Hongkong geht die chinesische Regierung mit weitgehenden Sicherheitsgesetzen gegen die demokratische Oppositionsbewegung vor. Menschenrechtsgruppen werfen den chinesischen Behörden zudem vor, Minderheiten wie die Uiguren in Xinjiang sowie die Tibeter zu unterdrücken.